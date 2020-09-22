1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza

Ümraniye'de sosyal mesafesiz, maskesiz ve meşaleli gelin alma merasimi yaparken görüntülere yansıyan kişiler tespit edildi. Polis, 8 kişiye toplamda 7 bin 200 lira ceza kesti.
 22 Eylül 2020 20:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ümraniye'de sosyal mesafesiz, maskesiz ve meşaleli gelin alma merasimi yaparken görüntülere yansıyan kişiler tespit edildi. Polis, 8 kişiye toplamda 7 bin 200 lira ceza kesti.

Ümraniye İstiklal Mahallesi İstek Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelin alma merasiminde bulunan kişileri tek tek tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca kişi başı 900 lira olmak üzere toplam 7 bin 200 lira para cezası uygulandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Ankara'da 'koronavirüs' cezası yazılan kişi sayısı
22 Eylül 2020 21:24		 Sakarya Büyükşehir Belediyesi solucan gübresi üretecek
22 Eylül 2020 21:03
Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı
22 Eylül 2020 19:54		 1500 kişilik düğün yapan AK Parti vekile, üst limitten ihlal cezası verildi
22 Eylül 2020 19:40
Sakarya'da kamu kurumlarında mesai saatleri değişti
22 Eylül 2020 19:08		 İki ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi
22 Eylül 2020 18:10
Edirne'de 65 yaş ve üzerine toplu ulaşımda kısıtlama
22 Eylül 2020 17:06		 Üniversiteden esnek çalışma genelgesi: Personelin yarısı gelecek
22 Eylül 2020 16:53
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
22 Eylül 2020 16:48		 İki kaymakama 'usulsüz harcama'dan soruşturma izni
22 Eylül 2020 16:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:24 - İşte Ankara'da 'koronavirüs' cezası yazılan kişi sayısı21:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek21:15 - Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış21:08 - 'Her pozitif vaka bizi ciddi endişeye sevk ediyor'21:07 - Sağlık personelin tavandan ek ödemesi neden gecikiyor?21:07 - Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
21:03 - Sakarya Büyükşehir Belediyesi solucan gübresi üretecek20:56 - Meşaleli gelin alma merasimi yapanlara 7 bin 200 lira ceza20:41 - MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki20:38 - Şehit polis Onur Küçük son yolculuğuna uğurlandı20:36 - Telefon emojilerine koronavirüs ayarı20:32 - Geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldular
20:21 - S. Bayraktar'ın başlattığı kampanyada tablet sayısı 81 bine ulaştı20:11 - Bakan Gül: Adaletin tecelli edeceği tek yer mahkemelerdir20:06 - FETÖ'den gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı19:54 - Hakim ve Savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı19:48 - 'Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz'
19:46 - Dünyanın en tehlikeli yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
Alkollü araç kullanıp, polislere küfreden hakim emekliye ayrılacak
Sağlık personelin tavandan ek ödemesi neden gecikiyor?
MEB'den Öğretmenler Günü genelgesi
Didim Belediye Başkanı: 1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim
Üniversite sahibi, 21 milyonluk vergi kaybından dolayı gözaltına alındı
Parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını çaldılar
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
Gelen dönmedi, nüfus 400 bine çıktı
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
papaz balığı 1
ikna edememek 3
Teşrube 1
2020-21 marcao sezonu 4
Ergo 2
tebular 1
the platform 2
hasta yakınlarının doktora saldırması 6
millet müzesi 1
aykutelmas 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alacak
Aziziye Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Orduevi İşçi Alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam