Sakarya Büyükşehir Belediyesi solucan gübresi üretecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Solucan Gübresi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yaptığı iş birliği çerçevesinde çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullanması için solucan gübresi üretimi yapacak.

Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, artan kimyasal kullanımının insan sağlığını ve çevre güvenliğini riske attığını, toprak kalitesini düşürdüğünü ve doğal kaynakların güvenliğini tehlikeye soktuğunu söyledi.

Bu durumun insanları tarımsal faaliyetlerde etkili organik ürünleri kullanmaya, sürdürülebilir üretim sistemlerini geliştirilmeye yönelttiğini belirten Yüce, toprak kalitesini arttıran organik materyaller içerisinde solucan gübresinin bütün dünyada çok büyük önem kazandığını, bu nedenle de Büyükşehir Seracılık Ticaret Anonim Şirketi olarak çiftçilerin desteklenmesi adına proje başlattıklarını kaydetti.

Tüm dünyada solucan gübresinin yüksek kalitede değerli bir ürün olduğunun anlaşıldığını aktaran Yüce, "Solucanların, hayvan gübresini yiyip sindirerek, salgıladığı maddelerle zenginleştirip bitkilerin istifadesine sundukları solucan gübresi, hem içerisinde yabancı ot tohumu barındırmamakta hem de aşırı kullanıldığında bitkileri yakmamaktadır." dedi.

Ekrem Yüce, solucan gübresi kullanımının yaygınlaştırması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu nedenle Sakarya Büyükşehir Seracılık Ticaret Anonim Şirketi olarak Anadolu Solucan Gübresi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş birliği yapma kararı aldık. Bu iş birliği sözleşmesiyle çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyduğu gübrelerin üretimi, ekonomik şartlarda temini, desteklenmesi sağlanacaktır. Bu sayede kimyasallardan etkilenen, bozulmuş veya bozulmaya yüz tutan toprak yapısı düzeltilerek sürdürülebilir bir tarım altyapısının oluşturulması sağlanacak, böylece ekolojik denge kurulup korunacak, insan sağlığı açısından daha güvenilir gıda üretimi temin edilecek, tarımsal üretimde verim ve verimliliğin artırılması amacına hizmet edilecektir."

Yüce, iş birliği protokolüyle organik, organomineral gübreler ve benzeri girdilerin üretim ve pazarlanmasında birlikte çalışarak kentin ekonomisine katkı yanında vatandaşları sağlıklı ve güvenilir gıdayla buluşturma azim ve karalılığında olduklarını ifade etti.

Başkan Yüce, protokol kapsamında kurulacak tesis sayesinde belediyeyle birlikte hem üretimi artırma, hem bu işi yapmak isteyenlere eğitim ve danışmanlık hizmeti verme, istihdam sağlama, iç ve dış piyasalarda aktif rol oynama gayretinde olunacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Ekrem Yüce ve kooperatif yetkilileri arasında iş birliği protokolü imzalandı.