Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
|22 Eylül 2020 21:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Dönmez, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak ve Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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