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Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış

Türkiye Bilişim Derneği Başkan Yardımcısı Önder, taşınabilir bilgisayar satışları yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesine göre yüzde 70 arttığını belirtti.
 22 Eylül 2020 21:15
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Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış

Türkiye Bilişim Derneği (TÜBİDER) Başkan Yardımcısı Ümit Önder, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucunda iş, eğitim ve sosyal yaşamın merkezinin eve taşınmasıyla birlikte bilgisayar satışlarının ciddi oranda yükseldiğini bildirdi.

Önder, 2020'nin ilk 8 ayına ilişkin sektör rakamlarına ilişkin, "Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma salgın nedeniyle hayatımızın değişmez parçaları oldu. Taşınabilir bilgisayarlara talep oldukça arttı. Sadece taşınabilir bilgisayarlar özelinde yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 70'lik değersel bir artış gerçekleşti. Türkiye'de geçen sene toplam bilgisayar satış adedi 1,6 milyon adetti. Bu sene ise daha ilk 8 ayda yüzde 40'lık bir büyüme ile 915 bin adet bilgisayar satışı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonunda bu satış rakamının 2 milyon adede ulaşacağını tahmin ettiklerini aktaran Önder, bu durumun toplam bilgisayar adedinde yıllık yüzde 25'lik büyümenin gerçekleşeceğini gösterdiğini, evde çalışma düzeni ve yeni normalin etkisi ile yazıcı ve monitör pazarında da yüzde 40'lık bir büyüme gerçekleştiğini belirtti.

"Fabrikalar sipariş yetiştiremiyor"

Ümit Önder, bilişim ürünlerinde yaşanan talep patlamasının fabrikalardaki kapasite kullanım oranlarını sınırın üzerine taşıdığını belirterek, "Dünya genelinde bilişim teknolojisi ürünlerine olan talebin artması ile birlikte arz sorunları belirdi. Yılın ilk yarısında yıllık hedeflere göre yapılan anlaşmaların çok üzerinde talep gelmesi ile birlikte ikinci yarıda birçok üründe üretimden kaynaklanan arz sıkıntıları yaşanıyor. Talebin artmasının dışında bazı yedek parça üreticilerinin salgından finansal olarak etkilenmesi de ham madde tedarikinde sorunlar yarattı. Tüketicilerin teknolojik ihtiyaçlarını ertelemeden bir an önce edinmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teknolojiye daha fazla eğilimin hızla arttığına dikkati çeken Önder, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinden sonra bilgisayar sektörünün yazılım ve donanım tarafında önü ciddi manada açıldı. Günlük ortalama 6 saat internette kalma sürelerine ulaştık. Oyun bilgisayarları satışları geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı. Diğer yandan perakende mağazalar, bilişim teknolojileri sektörünün satışının yüzde 70'inin yapıldığı yerlerdi. Kendi sanal mağazalarından yaptıkları online satışları ile ciroları yüzde 40-45 düştü. Online satış mağazaları buradaki kaybedilen payı fazlasıyla almış oldu. Bu süre içerisinde pazarın yüzde 60-70'i online satışa döndü diyebiliriz. Yılın ikinci yarısından itibaren mağazaların açılmasıyla beraber perakende mağazaların satış oranı ile online mağazaların satış oranları yüzde 50-50 seviyesine gelmiş oldu. Online satış platformları artık tüm global pazarda olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi büyüme elde etti."

Dünyadaki bilişim ve iletişim sektörünün 5 trilyon dolar büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Önder, Türkiye'de bu rakamın 27 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti.

Salgın nedeniyle kırılan küresel tedarik zinciri sisteminden Türkiye'nin ciddi avantajlar elde edebileceğini aktaran Önder, fırsatların iyi değerlendirilmesi halinde Türk bilişim sektörünün büyüklüğünün 50 milyar dolara çıkabileceğini ve bu sayede küresel oyuncuların Türkiye'ye yatırım iştahının kabarabileceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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