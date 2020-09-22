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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
 22 Eylül 2020 21:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam saat 20:00'de telefonda görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde, Türkiye karşıtı tutumu ile tepki çeken Macron, Türkçe bir tweet atarak, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un bu paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yapmış ve, "Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz" demişti.

Erdoğan paylaştığı diğer Twitter mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz."
Memurlar.Net
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