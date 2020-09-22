İşte Ankara'da 'koronavirüs' cezası yazılan kişi sayısı
|22 Eylül 2020 21:24
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Ankara Valiliği, son bir ayda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarına dair bir açıklama yaptı.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde 21 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında virüsle mücadele kapsamında Valiliğimizce 8 bin 461 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 208 bin 894 kişi veya iş yeri denetlenmiş, bu denetimlerde kurallara uymayan 16 bin 525 kişiye 10 milyon 175 bin 172 lira 50 kuruş para cezası uygulanmıştır" denildi.
İlimizde 21 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında virüsle mücadele kapsamında Valiliğimizce 8461 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 208.894 kişi veya işyeri denetlenmiş bu denetimlerde kurallara uymayan 16.525 kişiye 10.175.172,50 lira para cezası uygulanmıştır. pic.twitter.com/zqxjJOMZCUT.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 22, 2020
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