Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret
|22 Eylül 2020 21:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sağlık çalışanları ile buluştu.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız.
Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız. pic.twitter.com/GPCaSFfZbADr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2020
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