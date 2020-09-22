Yunanistan: Türkiye ile görüşmeler yakında başlayacak
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile görüşmeler yakında İstanbul'da başlayacak"
|22 Eylül 2020 21:55
|Yazdır
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin "yakında" başlayacağını bildirdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın deniz sınırlarıyla ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldığı duyuruldu. Açıklamada, 2002 yılında başlatılan ve son olarak 2016'da gerçekleştirilen görüşmelerin "yakında" İstanbul'da devam edeceği belirtildi.
Öte yandan iki ülke arasında 2002 yılında başlatılan görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 2016 yılının Mart ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz, diyaloğa hazırız
22 Eylül 2020 23:00
|Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı
22 Eylül 2020 22:22
|Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret
22 Eylül 2020 21:52
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
22 Eylül 2020 21:21
|Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
22 Eylül 2020 21:07
|MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
22 Eylül 2020 20:41
|'Sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz'
22 Eylül 2020 19:48
|ABD'den İBB'ye 5 milyon dolar hibe
22 Eylül 2020 19:27
|Vaka sayıları açıklandı: Zatürre oranında düşüş devam ediyor
22 Eylül 2020 19:11
|Ticaret Bakanı Pekcan'dan ABD ile '100 milyar dolarlık ticaret hacmi' vurgusu
22 Eylül 2020 18:58