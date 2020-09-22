Rıdvan Dilmen: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok

Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından kendisiyle ilgili atılan iddialara yanıt veren Rıdvan Dilmen'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İ. S. ile Beyoğlu'nda birlikte yürümesine de değinen Dilmen, "Sayın Kasapoğlu bakanım çok çalışkansınız. Sizi spor bakanı yapan kişiye hakaretler yağdıran bu vatan haini, FETÖ sevdalısı arkadaşla yürümeye hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

"SÖYLE ARKADAŞINI, SÖYLEYEYİM KİM OLDUĞUNU"

Dilmen açıklamasında, "Sayın Bakanım sizi uyarayım. Sizi çok sevdiği için koymuyorlar. Her gün malum arkadaşların gazetelerinde 'Havuz açtı, okul açtı, koşu yaptı' diyerek en çok çıkan insan sizsiniz. Çünkü sizin yanınıza Refik Kaan Arkan'ı soktular. Sayın Bakan, şu arkadaş sizi bu göreve getiren, bakan yapan Cumhurbaşkanına hakaret eden bir arkadaş. Söyle arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu. Ben size Refik Kaan Arkan'ı söyledim, siz de 'Danışmanım değil' dediniz. Refik Kaan da bu çetenin üyesi. 2010'daki itiraf var ya bana, Rasim Ozanlar falan şahane anlatıyorlar orada" dedi.

"251 ŞEHİDİN KANINA SİZ DE BULAŞTINIZ"

İ. S.'in attığı "Burnundan kıl aldırmayan Başbakan'ın 'Geri dön geri dön' demesi bile Fethullah Gülen'in yeni Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu teyit ediyor" tweetine de vurgu yapan ve çok sert tepki gösteren başarılı yorumcu, "Hadi gelsin o zaman. Türkiye'nin en büyük gücünü çağır telefonla, gelsin. Hadi! Gelmiyorsa, topla tayfanı defol git bu ülkeden. Defol git.Tayfanı topla git! Refik'ini al, Rasim'ini al, İsmail Er'ini de al, iyi sevişiyorsunuz. Eski tweetti yemezler! 2010'da yaptınız çünkü. Tam FETÖ operasyonu. 'Burnundan kıl aldırmayan başbakan' ne ya, sen kimsin ya, sen kimsin? Terör örgütü lideri için ne diyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar! Ben ne yaptım size, bu insanlar, futbolseverler ne yaptı size? Türkiye'yi dolandırdınız, BİP Spor'dan, oradan, buradan ona hakaret, buna hakaret, antrenör değiştirdiniz! Şimdi yazamazsınız çünkü bağlamışsınız. Taraf gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Her yerde pirana gibisiniz" şeklinde konuştu.