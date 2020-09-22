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Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti

Antalya'da evinde fenalaşan 37 yaşındaki güvenlik amiri hayatını kaybetti.
 22 Eylül 2020 22:42
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Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti

Antalya'da evinde fenalaşan 37 yaşındaki güvenlik amiri hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi Güller Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Kahraman Cangara (37) olduğu öğrenilen kişi, arkadaşıyla birlikte yemek yemek için hazırlık yaptığı esnada fenalaştı. Aniden yere yığılan Cangara'yı gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kahraman Cangara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Cangara'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cangara'nın kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cangara'nın Antalya Havalimanı'nda güvelik amiri olarak görev yaptığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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