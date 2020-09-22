Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre Konya'nın Emirgazi ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|22 Eylül 2020 23:17
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