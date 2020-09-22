'Bahis' şebekesini ortaya çıkaran 29 milyon TL'lik hareketlilik
|22 Eylül 2020 23:18
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Şırnak'ta siber suçlarla mücadele kapsamında, Cizre ilçesi merkezli olarak kurdukları organize suç örgütü vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatan yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında Şırnak merkezde 1, Cizre'de 16, Silopi'de 2, Mardin'de 1, Mersin'de 1 olmak üzere 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 82 bin 425 lira ve 3 bin 557 dolar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 84 dolu kartuş ve çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi.
'29 MİLYON TL PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ'
Operasyonun hazırlık safhasında ilk belirlemelere göre, yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin kayıtlara geçen yaklaşık 29 milyon TL para hareketliliği tespit edilirken, soruşturmanın bu tespitler merkez alınarak genişletileceği öğrenildi.
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