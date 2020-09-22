1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bahis' şebekesini ortaya çıkaran 29 milyon TL'lik hareketlilik

Şırnak merkezli 3 ilde, ilk belirlemelere göre 29 milyon TL para hareketliliği tespit edilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon yapıldı.
 22 Eylül 2020 23:18
Yazdır
'Bahis' şebekesini ortaya çıkaran 29 milyon TL'lik hareketlilik

Şırnak'ta siber suçlarla mücadele kapsamında, Cizre ilçesi merkezli olarak kurdukları organize suç örgütü vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatan yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Şırnak merkezde 1, Cizre'de 16, Silopi'de 2, Mardin'de 1, Mersin'de 1 olmak üzere 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 82 bin 425 lira ve 3 bin 557 dolar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 84 dolu kartuş ve çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi.

'29 MİLYON TL PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ'

Operasyonun hazırlık safhasında ilk belirlemelere göre, yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin kayıtlara geçen yaklaşık 29 milyon TL para hareketliliği tespit edilirken, soruşturmanın bu tespitler merkez alınarak genişletileceği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı
23 Eylül 2020 00:02		 Konya'da silahlı kavga: 1'i polis, 6 kişi yaralandı
22 Eylül 2020 21:57
'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı! Ölü bulundu
22 Eylül 2020 17:43		 Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na 7 yıla kadar hapis istemi
22 Eylül 2020 17:25
Üniversite sahibi, 21 milyonluk vergi kaybından dolayı gözaltına alındı
22 Eylül 2020 16:39		 Edirne'de 61 kişiye 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma
22 Eylül 2020 16:39
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini istedi
22 Eylül 2020 14:40		 Bakan Selçuk, Ankara'da sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı
22 Eylül 2020 14:19
Parkta rezalet! Çocukların çığlıklarını duyan koştu
22 Eylül 2020 14:08		 Belediye otobüsünde maske kavgasında kan aktı
22 Eylül 2020 13:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı00:04 - 23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu00:02 - 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı00:01 - Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı00:00 - Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
00:00 - Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı23:52 - Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı23:45 - Fizik mühendisi, arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı23:34 - Likya Lahiti, Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi23:24 - Bakan Selçuk'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı23:22 - Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler
23:19 - Erdoğan'ın eleştirileri İsrail'i rahatsız etti! Salonu terk etti23:18 - 'Bahis' şebekesini ortaya çıkaran 29 milyon TL'lik hareketlilik23:17 - Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem!23:00 - Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz, diyaloğa hazırız22:42 - Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti
22:34 - Prof. Dr. Erdinç: Uykusuzluk bağışıklık sistemini bozuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu
Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı
Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eba.gov.tr 4
münavebe 3
üzerlik otu 3
the platform 2
udi hindi 2
sam wills 1
jarrell eddie 2
saplı ada 1
ice man 2
karine 1
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alacak
Aziziye Belediyesi İşçi Alacak
Malatya Orduevi İşçi Alacak
Hafik Belediyesi İşçi Alacak
1200 kişilik Hakim Savcı alım ilanı yayınlandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 145 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam