Likya Lahiti, Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
|22 Eylül 2020 23:34
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Likya Lahiti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi.
Türkiye'den kaçırılan ve 1997'de İtalya'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı (tapınak steli), uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi. Yarın sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek yazıtın önümüzdeki günlerde sergilenmesi bekleniyor.
Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, İtalya'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi. Lidya yazıtı görevliler tarafından uçaktan büyük bir titizlikle indirildi. İstanbul Havalimanı'nda kargo bölümüne alınan Lidya yazıtı yarın sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek. Yazıtın önümüzdeki günlerde sergileneceği öğrenildi.
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