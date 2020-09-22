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Fizik mühendisi, arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı

Siirt'te yaşayan nükleer ve moleküler fizik alanında yüksek lisans yapan Abbas Bostancı, kendi imkanları ile aracının yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Bostancı, aracına yerleştirdiği sistemle şehir turu attı.
 22 Eylül 2020 23:45
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Siirt'te yaşayan nükleer ve moleküler fizik alanında yüksek lisans yapan Abbas Bostancı, kendi imkanları ile aracının yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Bostancı, aracına yerleştirdiği sistemle şehir turu attı.

Azerbaycan'da doğan Bostancı burada fizik bölümünden mezun oldu. Daha sonra nükleer ve moleküler fizik alanında yüksek lisansını tamamlayan Bostancı, Türkiye'ye gelip Siirt'e yerleşti. Burada çeşitli çalışmalar yürüten Bostancı, aracının suyla çalışması için bir sistem geliştirmeye karar verdi. Bostancı, geliştirdiği sistemi aracına entegre ettikten sonra yüzde 50 su ve yüzde 50 benzin ekleyerek çalışmasını sağladı. Bostancı, destek verilmesi durumunda araçların yüzde 100 suyla çalışabileceği bir sistem geliştirebileceğini söyledi.

Kendi imkanları ile yaptığı sistemin araçlarda yüzde 50 suyla çalışabileceğini kaydeden Bostancı, "Sistemi geliştirdim ve kendi arabamda denedim, başarılı oldu. Şu anda gördüğünüz gibi arabamız yüzde 50 su yüzde 50 yakıtla çalışıyor. 100 kilometrede 5 litre yakıt yaktığı zaman bu cihazı koyduktan sonra 2 buçuk litre su iki buçuk litre benzinle çalışıyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum maddi imkanlar sağlanması halinde yüzde 100 suyla çalışabilen araba düşünüyoruz ve yapabiliriz. Yüzde 100 suyla çalışan araba olduğu zaman sıfır hava kirliliği oluyor. Arabanın motorunda, parçasında değişiklik olmadan sadece su deposunu ekleyip cihazımızı ekliyoruz. Arabamızı çalıştırıyoruz, performansı da etkilemiyor" dedi.

Bostancı, konuşmalarının ardından aracına su ekleyip çalıştırarak şehir turu attı.
İhlas Haber Ajansı
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