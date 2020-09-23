Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
|23 Eylül 2020 00:00
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Osman Ç'nin, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.
Zanlının, 14 Eylül'de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
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