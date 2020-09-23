'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı
|23 Eylül 2020 00:02
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta emniyet güçlerinin "dur" ihtarına uymayan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, bir polis memuruna çarptıktan sonra yaşanan kovalamaca sonrası gözaltına alındı.
Merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi Tekke Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu Muhammet B'nin kullandığı 46 MB 779 plakalı motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Uyarıları dikkate almayıp kaçan Muhammet B. kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Yusuf Y'ye motosikletle çarptı.
Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçışını sürdüren Muhammet B, ekipler tarafından takibe alındı. Yaşanan kovalamaca sonrası motosikleti Karacaoğlan Mahallesi'nde bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Muhammet B. gözaltına alındı.
Sürücünün sağlık kontrolünün ardandan ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, yaralı polis memurunu ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Bahis' şebekesini ortaya çıkaran 29 milyon TL'lik hareketlilik
22 Eylül 2020 23:18
|Konya'da silahlı kavga: 1'i polis, 6 kişi yaralandı
22 Eylül 2020 21:57
|'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı! Ölü bulundu
22 Eylül 2020 17:43
|Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na 7 yıla kadar hapis istemi
22 Eylül 2020 17:25
|Üniversite sahibi, 21 milyonluk vergi kaybından dolayı gözaltına alındı
22 Eylül 2020 16:39
|Edirne'de 61 kişiye 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma
22 Eylül 2020 16:39
|Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini istedi
22 Eylül 2020 14:40
|Bakan Selçuk, Ankara'da sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadı
22 Eylül 2020 14:19
|Parkta rezalet! Çocukların çığlıklarını duyan koştu
22 Eylül 2020 14:08
|Belediye otobüsünde maske kavgasında kan aktı
22 Eylül 2020 13:22