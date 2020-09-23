1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 23 Eylül 2020 00:59
Yazdır
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Bu Yönetmelik kapsamında tesis edilecek elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler; ilgili mevzuat ve standartlara göre imal edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır. Bu fıkra hükmünde yer alan beş yıl şartı, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki tesisler için uygulanmaz."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Yönetmelik
23 Eylül 2020 01:01		 Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış
22 Eylül 2020 21:15
S. Bayraktar'ın başlattığı kampanyada tablet sayısı 81 bine ulaştı
22 Eylül 2020 20:21		 'Türkiye'nin Kore ile dış ticaret açığı sürdürülebilir değil'
22 Eylül 2020 12:24
TMSF: Cem Uzan lehine olan bir şey yok
22 Eylül 2020 11:42		 'Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız'
22 Eylül 2020 11:27
Libya'nın petrolünü Türkiye çıkaracak
22 Eylül 2020 06:10		 Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!
21 Eylül 2020 21:45
Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
21 Eylül 2020 21:07		 Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
21 Eylül 2020 15:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:01 - İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Yönetmelik00:59 - Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik00:05 - Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı00:04 - 23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu00:02 - 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı
00:01 - Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı00:00 - Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!00:00 - Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı23:52 - Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı23:45 - Fizik mühendisi, arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı23:34 - Likya Lahiti, Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
23:24 - Bakan Selçuk'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı23:22 - Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler23:19 - Erdoğan'ın eleştirileri İsrail'i rahatsız etti! Salonu terk etti23:18 - 'Bahis' şebekesini ortaya çıkaran 29 milyon TL'lik hareketlilik23:17 - Konya'da 3,6 büyüklüğünde deprem!
23:00 - Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz, diyaloğa hazırız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Tüm tapu randevularında HES kodu zorunluluğu
Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı
Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gusto 1
19.09.2020 mesut yılmaz'ın vefat etmesi 1
kavaklar 1
manastır Koyu 1
Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 6
karine 1
15 dk farkla şehit sayılmaması 7
ilkay gündoğan 2
karanfiller ve domates suyu 3
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam