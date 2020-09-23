İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Yönetmelik
|23 Eylül 2020 01:01
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İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME
VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 14 - (1) Bakanlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF'ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılır. Denetimlerin Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılması esastır.''
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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