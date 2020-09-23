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BM'de Doğu Akdeniz Mesajı: Hiçbir dayatmaya izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki saldırgan politikasını BM Genel Kurulu'na taşıdı. Video konferansla dünyaya seslenen Erdoğan, çözümden yana olduklarını ama hiçbir dayatmaya, tacize, saldırıya asla müsamaha göstermeyeceklerini söyledi
 23 Eylül 2020 06:52
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BM'de Doğu Akdeniz Mesajı: Hiçbir dayatmaya izin vermeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul görüşmeleri bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapıldı. Volkan Bozkır'ın başkanlığını üstlendiği BM Genel Kurulu'na video koferans ile seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi:

Genel Kurul'un Kovid-19'la mücadele ve çoktaraflılık temasıyla düzenlenmesini isabetli buluyorum. Türkiye olarak bu konudaki taahhütlerimize bağlıyız ve Kovid-19'la mücadeleye destek vermekte kararlıyız. Salgın, dünyayı çeşitli sınamalarla baş etmekte zorlandığı bir dönemde yakaladı. Zaten tartışılan küreselleşme, kurallara dayalı uluslararası sistem ve çoktaraflılık, salgının etkisiyle şimdi daha da çok sorgulanıyor.

KÜRESEL MEKANİZMALAR ETKİSİZ KALDI

Karşımızdaki fotoğrafa bakarak, bardağın dolu ve boş taraflarını doğru ve samimi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bardağın boş kısmında, BM başta olmak üzere çok taraflı örgütlerin reform ihtiyacı bulunuyor. Mevcut küresel mekanizmaların bu krizde ne kadar etkisiz kaldığını gördük. Öyle ki, BM'nin en temel karar alma organı olan Güvenlik Konseyi'nin salgını gündemine alması haftalar, hatta aylar sürdü.

BİZİM TEZİMİZİN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim "Dünya Beşten Büyüktür" tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk. İnsanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz. Uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçmek için öncelikle zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı gözden geçirmeliyiz. Etkin çoktaraflılık, etkin çoktaraflı kurumların varlığını gerektirir.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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