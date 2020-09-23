Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
Yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor
|23 Eylül 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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