Borçlara erteleme ekimde Meclis'te
|23 Eylül 2020 07:15
|Yazdır
Küçük işletmeler ve esnaf başta olmak üzere iş dünyasından da gelen borç yapılandırma talepleri, sahadaki AK Parti vekilleri tarafından hükümetin gündemine taşındı. Ekonomi kurmayları, pandemi sebebiyle uygulamaya konulan borç ertelemesinin uzatılmasının yeterli olmayacağını, yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Bunun üzerine yapılacak çalışmanın, vergi ve prim borçlarının yanı sıra köprü geçiş cezaları ve trafik cezaları dahil olmak üzere, devlete olan birçok borcun yeniden yapılandırılmasını içereceği belirtildi. Gündeme gelen teklif; söz konusu borçların ana paralarının taksitlendirilerek ödenmesini, borçlara ait gecikme faizi ve cezalarının bir bölümünün silinmesini ve kalan bölümünün uzun vadelere yayılarak taksitlendirilmesini öngörüyor. Ayrıca bir önceki borç yapılandırılması şartlarını ihlal ederek hakkını kaybedenlerin de yeni uygulama kapsamasına alınması planlanıyor.
AK Parti kurmayları, borç yapılandırmaya ilişkin çalışmaların somutlaşmasından sonra, konunun ekim ayında Meclis gündemine geleceğini kaydetti. e-Haciz uygulaması sebebiyle yaşanan problemler de AK Parti'nin gündemine geldi. Küçük esnaf başta olmak üzere, vergi ve prim borcu ödenemediği için banka hesaplarının otomatik olarak bloke edildiğini hatırlatan ekonomi kurmayları "Bu kişiler çaresiz kalıyor. Çoğu iş yapamıyor. Alt sektörler de zor durumda. Bir de hesapları bloke olunca hiç kımıldayamıyorlar. O sebeple uzun vadeli, aylık ödemelerin az olacağı bir plan üzerinde duruluyor" dedi.
YÜCEL KAYAOĞLU
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Partili belediyeler öğrencilere tablet dağıtacak
23 Eylül 2020 07:35
|Bakan Koca, şiddete maruz kalan sağlıkçıları ziyaret etti
23 Eylül 2020 04:44
|Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
23 Eylül 2020 00:05
|23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Eylül 2020 00:04
|Likya Lahiti, Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
22 Eylül 2020 23:34
|Bakan Selçuk'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı
22 Eylül 2020 23:24
|Erdoğan'ın eleştirileri İsrail'i rahatsız etti! Salonu terk etti
22 Eylül 2020 23:19
|Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz, diyaloğa hazırız
22 Eylül 2020 23:00
|Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı
22 Eylül 2020 22:22
|Yunanistan: Türkiye ile görüşmeler yakında başlayacak
22 Eylül 2020 21:55