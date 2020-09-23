AK Partili belediyeler öğrencilere tablet dağıtacak
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla AK Partili belediyeler, koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için harekete geçti
|23 Eylül 2020 07:35
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Belediyeler, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, bilgisayar ve televizyon dağıtacak. Okulundan uzakta yaşayan öğrencilere de servis desteği verilecek. Ayrıca, öğretmenlere araç gereç takviyesi yapılacak, EBA destek sınıflarına mikrofon, kulaklık, yazıcı ve internet sağlanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiğini söyledi. Özhaseki "Her AK Partili belediyemiz öncelikle kendi, sonra diğer bölgelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Hedefimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmamak" dedi.
Ebru Karatosun
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