İnternet dolandırıcılarına karşı MASAK devrede
|23 Eylül 2020 08:00
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216 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı mesafeli satış yapan 76 şirkete yapılan denetim sonucunda 216 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesti. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon satın alan 24 bine yakın vatandaşın ürünlerini teslim etmeyerek mağdur eden İstanbul Bilişim Ticaret A.Ş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK da mali suçlar mevzuatı kapsında inceleme başlattı.
CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre CİMER ve bakanlığa gelen şikayetlerde satın alınan ürünlerin azami sürede teslim edilmemesi, başka ürünlerin gönderilmesi, stokta olmayanların satılması ve stokta kalmadığı gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi başı çekti.
36 BİNİ AŞKIN BAŞVURU GELDİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin farklı e-ticaret sitelerinde 5 adet denetim yapıldığını belirterek, "Ağustostan beri mesafeli sözleşmeler kapsamında tüketici hakem heyetlerine başvuru 36.123, karara bağlanan başvuru sayısı da 20.513 oldu. Mahkeme kararına uymaksızın benzer isim, sayfa görüntüsü ile satışı sürdüren şirketlerin mali suçlar mevzuatı kapsamında incelenmesi için MASAK'a bilgi verildi" dedi.
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