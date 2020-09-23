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Tablete hücum var

Uzaktan eğitim, tableti eski günlerine döndürdü. Tablete ilgiyle beraber satışlar yüzde 30 oranında arttı. Yılın ilk yarısında 600 bin tablet satılırken, talebin daha da sürmesi bekleniyor
 23 Eylül 2020 08:11
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Tablete hücum var

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: Uzaktan eğitim ve çalışmanın yaygınlaşması tableti uçurdu. Bir dönemin fenomen teknoloji cihazı olan tablet eski günlerine dönüyor. Bir ara yılda 3-4 milyon adet satan ancak son iki yılda cep telefonlarının boyutlarının büyümesiyle satışı düşen tablete uzaktan eğitim doping oldu.

Yüzde 30 büyüme

Yerli tablet üreticisi Reeder'ın Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, bir dönem tabletin Türkiye'de yılda 4 milyon adetlik satış rakamlarını gördüğünü ancak geçen yıl 700 binlere kadar düştüğünü anımsattı. Saral, "Ancak pandemi sonrasında tablete ilgi çok arttı. Yılın ilk yarısında 600 bin tablet satıldı. Geçen yıla göre yüzde 30 büyüme var. Bu büyümenin yıl sonuna kadar sürecek" dedi.

Özellikle eğitimde uygun fiyatlı modellerin ilgi gördüğünü belirten Saral, "Bizim ürünlerimiz de giriş segmentinde. Bu nedenle talep patlaması var. Evden çalışan ve eğitim göen sayısı artınca internete girecek daha fazla cihaza ihtiyaç duyuldu. Bilgisayar daha pahalı olduğu için de tablete yönelim var" diye konuştu.

Saral, tablette şu anda en düşük fiyatın 400 TL'den başladığını aktararak, "Tablet ekranına dünyada zam geldi. Biz de zam yapmak zorunda kalabiliriz. Kurlarda artış var. Parça tedariğinde sorun yok. Ama pazar çok hızlı büyüyor" dedi. Saral, dezavantajlı illerdeki öğrenciler için çok fazla tablet talebi geldiğini, buralara daha düşük fiyat belirlediklerini, kendilerinin de bağış yaptıklarını belirtti.

Talep sürecek

Casper Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi Direktörü Ahmet Beliktay, kademeli olarak yüzyüze eğitime geçilmiş olsa da uzaktan eğitimin önümüzdeki eğitim öğretim yılında birçok öğrencinin hayatında önemli rol oynayacağını belirterek, ebeveynlerin okul alışveriş listelerine tablet, notebook ve diğer teknolojik cihazları eklemeye başladığını söyledi.

Notebook ve tablete olan talebin yüzde 20-30 oranında arttığını da aktaran Beliktay, "Masaüstü bilgisayarda bu sayı, yaklaşık yüzde 10'a yükselirken, telefondaki talepte bir değişiklik olmadı. Tablette son dönemde 4.5G'li modeller tercih ediliyor. Bu dönemde teknolojilerimizi daha ulaşılabilir ve daha eğitim odaklı kılmak en büyük hedefimiz. Sene sonuna kadar da bu ürünlerdeki satışların daha da artacağını öngörüyoruz" dedi.


Bağış seferberliği

Pek çok kurum da bilgisayarı ve tableti olmayan öğrenciler için bağış seferberliği başlattı. Baykar 5 bin öğrenciye tablet bağışladı. Roketsan, Aselsan, Tusaş gibi şirketlerin bağışlarıyla bu rakam 17 bine çıktı. Arçelik ve TEGV işbirliğiyle kampanya başlattı. TEGV, Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ile bir araya gelerek 'Yeni Dünya Projesi'ne imza attı. TEGV'de toplanacak bağışlar karşılığında Arçelik'ten temin edilecek tabletler, öncelikle Beykoz-İstanbul ve Kurtalan-Siirt'te çocuklara ulaştırılacak.
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