Özel eğitim imkanları 81 ile yayılıyor



Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: MEB, bu okulların kapasitelerini artırmak ve 81 ile yaygınlaştırmak için son bir yılda önemli adımlar attı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yürütülen çalışmaları Milliyet'e anlattı:

Olmayan il kalmadı

2020 için her ilde en az bir özel eğitim anaokulu açma hedefinize ulaşabildiniz mi?

Türkiye genelinde 2019'da, 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunuyordu. 53 ilimizde özel eğitim anaokulu maalesef bulunmuyordu. Anaokullarına erişilebilirliği artırabilmek için olmayan illerimizde bu okullarımızı açtık. 21 Eylül 2020 itibarıyla 81 ilimizde en az bir anaokulu hizmet vermeye başladı. Toplamda tüm illerimizde özel eğitim anaokulu sayımız 110'a çıktı. 76 ilde hizmet veren özel eğitim anasınıfı uygulamasını da 81 ile çıkarttık. Özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan ilimiz kalmadı.

Özel eğitim meslek okulları açısından durum nedir?

Özel eğitim meslek okullarımız, hafif düzeyde zihinsel engeli olan öğrenciler ile görme engeli olup hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan özel eğitim öğrencilerinin mesleki beceriler edinerek kendi ayakları üzerinde durmalarına ve sosyal hayata katılmalarına destek oluyor. 2019'da 71 ildeki, 151 özel eğitim meslek okulunda, 12 bin 620 öğrenci eğitim görüyordu. Bu okulları da 81 ile yaygınlaştırmayı hedefledik. Büyükşehirlerde taleplere göre 14 yeni meslek okulu daha açtık. Sayı 81 ilde, 175'e çıktı.

Bu okullarda açılan destek eğitim odalarını modernize çalışmaları ne aşamada?

Yeni standartlarda kurulan destek eğitim odası sadece 33 ilde ve 79 adetti. 81 ilde kurmayı hedefledik. 2019 itibarıyla 121 yeni destek eğitim odası kurduk. 2020'de 400 yeni destek eğitim odası daha yaptık. Böylece yeni standartlarda destek eğitim odası sayısı 600'e çıktı. Özellikle büyükşehirlerde yeni standartta destek eğitim odası sayısını önemli miktarda artırdık. Böylece 8 katlık bir artış sağladık.

Uygulama evi dersliklerinde artışa gittiniz mi?

Uygulama evleri, günlük yaşam becerilerini kazandırmada büyük önem arz ediyor. Bunlar normal bir evin içerdiği tüm ortamları ve araç-gereçleri içeriyor. 2019'da 101 uygulama evi vardı. 2020'de 75 yeni uygulama evini daha hizmete aldık. Yılsonuna kadar 25 yeni uygulama evi daha yapacağız. Dolayısıyla sayıyı yüzde 100 artırmış