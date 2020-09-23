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Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenekle giriş sınavının ilk aşamasının sonuçları bir gün arayla değiştirildi. İlk açıklandığında başarılı olan öğrenciler bir gün sonra ikinci aşamaya geçemediklerini öğrendi. Üniversite olayın teknik bir hatadan kaynaklandığını savundu.
 23 Eylül 2020 08:42
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Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenekle giriş sınavının 1'inci aşaması geçen cumartesi akşamı sonuçlandı. Üniversitenin internet sitesinden sonuçlara bakan öğrenci ve veliler ertesi gün büyük bir şokla karşılaştı.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre sitede cumartesi günü başarılı olarak açıklanan öğrencilerin bir bölümü ertesi gün sınavı kazanamadıklarını öğrendi. Marmara Üniversitesi olayın teknik bir hata olduğuna dair açıklama yaparak özür diledi. Öğrenci ve veliler ise sosyal medyadan tepki gösterdi.

'PSİKOLOJİLERİ BOZULDU'

Olayın mağdurlarından Güneş Şengün'ün babası Barış Şengün, "Marmara Üniversitesi resim, moda tasarımı, seramik gibi bölümlere almak için iki aşamalı sınav sistemi uyguluyor. İlk sınavın sonucuna göre öğrencinin hangi bölümlerde sözlü mülakata girebileceği belli oluyor. Kızımın profile karşısında 100 puan yazıyordu ve başarılı oldu ibaresi vardı. Ben de anı olsun diye ekran görüntüsü almıştım. Ertesi gün 'ilan edilmedi' ibaresini gördük. Teknik bir hata oldu diyorlar ancak inanmıyorum. Kızım günlerdir ağlıyor. Çocukların psikolojisiyle oynuyorlar. Rektörlüğe şikayet dilekçesi verdim" dedi.

'BU DURUM ÇOK ŞÜPHELİ'

Aynı durumu yaşayan İrem Özdemir'in babası Kadir Özdemir olayı şüpheli bulduklarını söyleyerek "Kızım açıklanan listeye göre mülakata girmeye hak kazanmıştı. Sonra listenin kaldırıldığını ve yeni bir listenin oluşturulduğunu görüyorlar. İkinci listede kızımın resim bölümünün mülakatına girmeye hak kazanmadığını sadece geleneksel el sanatlarının mülakatına girebileceğini gördük. Sistemsel hata diyorlar ancak ben bu durumu çok şüpheli buluyorum" diye konuştu.

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