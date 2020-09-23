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AK Parti'de her 4 başkandan 3'ü değişecek

AK Parti kongre sürecinde il ve ilçe başkanlarında yüzde 65 değişim yapmak ve genç kotasına ağırlık vermek için çalışıyor. En büyük değişimin ise Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde olması bekleniyor
 23 Eylül 2020 08:48
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AK Parti'de her 4 başkandan 3'ü değişecek

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: AK Parti kongre sürecinde il ve ilçe başkanlarında yüzde 65 değişim yapmak ve genç kotasına ağırlık vermek için çalışıyor. En büyük değişimin ise Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde olması bekleniyor.
AK Parti, pandemi önlemleri ile düzenleyeceği kongre sürecinde il ve ilçe başkanlarında yüzde 65 değişim yaparak 2023 seçimlerine yenilenerek gitmeyi planlıyor. Ekim ayında il kongrelerine başlayacak AK Parti'de bu ay sonuna kadar ilçe kongrelerinin yüzde 70'inin tamamlanması bekleniyor.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı kısmında teşkilata üye uyarısı yaptı. Erdoğan, "Hedef 1 milyon üye. İstanbul bunu başardı. Sıra sizlerde" dedi. Erdoğan, "İl kongrelerinde her ili tek tek ziyaret etmek istiyorum fakat pandemi dolayısıyla videokonferans ile de katılacağım iller olacaktır. Siz kongrelerinizi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerilerini dikkate alarak yapın" uyarısında bulundu. Toplantıda özellikle genç kuşakta farkındalık yaratılması için sosyal medyanın da kullanılmasının önemli olduğu vurgulandı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

AK Parti kongre sürecinde il ve ilçe başkanlarında yüzde 65 değişim yapmayı planlarken kadın ve genç kotasına ağırlık vermek için çalışıyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti'de bugüne kadar ilçelerde yüzde 51 değişim yaşandı. En büyük değişimin ise Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde olacağı sanılıyor. Fakat bu illerde pandemi dolayısıyla kongrelerin sona bırakılması bekleniyor. Partide yaşanacak değişimde yönetimde de kadın ve gençlerin olması için çalışma yapılıyor. Öte yandan eski il başkanlarının bazılarını da sürece dahil ederek üye çalışmalarında kapı kapı gezen parti, ayrılan üyeleri tek tek arayarak ikna etmeye çalışıyor.
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