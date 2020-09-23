1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.
 23 Eylül 2020 08:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli otomobil TOGG'un başına İTÜ'lü mühendis geçti
21 Eylül 2020 12:29		 İkinci el araçta fiyat daha da artacak
21 Eylül 2020 10:13
İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
21 Eylül 2020 07:20		 İkinci el pazarında hareket çok satış yok
20 Eylül 2020 15:11
'ÖTV düzenlemesi alt segment araçlara talepleri arttırdı'
20 Eylül 2020 09:08		 Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor
18 Eylül 2020 23:29
Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi
18 Eylül 2020 13:34		 İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
18 Eylül 2020 09:45
Avrupa'da otomobil pazarında satışlar ağustos ayında sert düştü
18 Eylül 2020 09:16		 Otomobil fiyatları galeriler eliyle böyle uçuyor
15 Eylül 2020 14:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı10:12 - 'Teknofest geçen yıla göre daha büyük katılımlı olacak'10:02 - Vekaleten ödemelerde, asilde aranan şartlara sahip olmaktan ne anlaşılmalıdır?10:02 - Altın fiyatları neden düşüyor?09:59 - Tarım ve Orman Bakanlığından su kayıplarına takip09:51 - Bacanağı ve baldızını öldürdü, polise, 'Mermi attığım adam sağ kalmaz' dedi
09:50 - Yavuz Bingöl: yandaşlık kötü bir şey değil09:48 - Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti09:35 - Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Mütercimler'in 'imam hatip' sözleri hakkında iddianame hazırlandı09:29 - HES kodu geçim kaynağı oldu
09:27 - Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi09:23 - Nedim Şener: FETÖ'cüler ABD'deki tecavüz skandalının üstünü örttü09:17 - Bursa'da DEAŞ operasyonu09:15 - Kılıçdaroğlu: Uzaktan değil, yüz yüze eğitim yapılmalı!09:12 - DSÖ: Aşı güvenli değilse onaylamayacağız!
09:10 - Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası yedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Altın fiyatları neden düşüyor?
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
İkinci baro bugün kuruluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21.09.2020 rıdvan dilmen'in yapacağı konuşma 3
vedat muriqi'nin covid-19 kapması 2
münavebe 3
21.09.2020 darıca gençlerbirliği takım otobüsünün kaza yapması 1
15 dk farkla şehit sayılmaması 3
eba.gov.tr 4
deli dudu 1
yusuf demir 3
Nezih Ünen 1
2 bin selefi derneği iç savaşa hazırlanıyor 2
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam