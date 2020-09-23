CHP'li Belediye Başkanı, maskesiz kağıt oynarken görüntülendi
CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, İyi Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi
|23 Eylül 2020 09:03
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Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararıyla kahvehanelerde kağıt oyunu oynamak yasaklanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerde kağıt oyunu açıklaması gündemdeyken, Denizli'den şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı.
CHP'nin Denizli'ye bağlı Serinhisar Belediye Başkanı olan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi.
Lokal de oyun oynayanların maskesiz olduğu da gözden kaçmadı.
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