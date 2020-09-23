Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
|23 Eylül 2020 09:05
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da DEAŞ operasyonu
23 Eylül 2020 09:17
|FETÖ'den gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
22 Eylül 2020 20:06
|Konya'da yakalanan 'mahrem imam' tutuklandı
22 Eylül 2020 18:03
|Jandarmanın sıkı takibi sonucu 2 kadın terörist sağ ele geçirildi
22 Eylül 2020 18:00
|FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa hapis cezası
22 Eylül 2020 16:54
|Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
22 Eylül 2020 14:22
|Yargıtay'daki 'Selam Tevhid kumpası' davasında mütalaa açıklandı
22 Eylül 2020 14:11
|FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
22 Eylül 2020 13:26
|Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
22 Eylül 2020 12:49
|FETÖ'nün jandarma yapılanması operasyonu: 11 gözaltı
22 Eylül 2020 12:10