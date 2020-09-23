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Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası yedi

Konya'da yaşayan Ayşegül Taşal (41),hiç gitmediği İstanbul'da yazılmış 132 liralık hatalı park cezası ile şoke oldu
 23 Eylül 2020 09:10
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Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası yedi

Ayşegül Taşal, 6 gün önce kendisine gelen trafik cezasını görünce şaşırdı. 27 Şubat tarihinde İstanbul Zeytinburnu'nda hatalı park nedeniyle kendisine 132 lira para cezası yazıldığını gören Taşal, hayatı boyunca hiç İstanbul'a gitmediğini söyledi. Ceza yazılan aracın 06 BGR 628 plakalı, beyaz bir otomobil olduğunu belirten Taşal, kendisinin ise 06 BG 628 plakalı eski model bir otomobilinin olduğunu, onu da mart ayında sattığını kaydetti.

'HABERLERDE GÖRÜP, GÜLERDİM, BENİM DE BAŞIMA GELDİ'

Haberlerde bu tür yanlışlıkları görünce güldüğünü ancak şimdi kendi başına geldiğini belirten Ayşegül Taşal, şunları söyledi: "Benim normalde 06 BG 628 plakalı bir aracım vardı. Ama bu plaka ve bu araba bana ait değil. Ayrıca ben hiç İstanbul'a gitmiş biri değilim. Araba da mekan da plaka da farklı. Cezanın kesildiği tarihte değil, ben hayatımda hiç İstanbul'da bulunmadım. Ceza kağıdını bana verdiklerinde bu 'ben değilim' dedim. Bakıyorum isim ben, soy isim ben, hayret ettim. 'Nasıl oluyor?' dedim. Eskiden haberlerde görüyordum, yanlış ceza kesildiğini, gülüyordum. 'Öyle şey olur mu?' diyordum. Oluyormuş. Başıma geldi ve kendime güldüm. Niye böyle hata yapılıyor, anlamış değilim. Gelen bu cezanın düzeltilmesini istiyorum. Vatandaş olarak ben de hakkımı istiyorum."
DHA
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