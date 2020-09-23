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Kılıçdaroğlu: Uzaktan değil, yüz yüze eğitim yapılmalı!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, videokonferans yöntemiyle gazetecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantıda özel okullarda yüzyüze eğitimin başladığına dikkat çekerek "Bence hiçbir sakıncası yok. Zaten sınıf mevcutları, yüz yüze eğitim vermeye müsait. Gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitim yapılıyor. Yüz yüze eğitim yapılabilir mi, neden yapılmıyor" dedi.
 23 Eylül 2020 09:15
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Kılıçdaroğlu: Uzaktan değil, yüz yüze eğitim yapılmalı!

Koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde başlayan eğitim dönemi için geçtiğimiz hafta 14 maddelik öneride bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, videokonferans yöntemiyle gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Eğitim Danışmanı Ali Taştan da katıldı. Toplantıda; Kovid-19 salgınıyla eğitimde eşitsizlik derinleşmesi, uzaktan eğitim uygulamasındaki eksiklikler, yüz yüze eğitimde yapılması gerekenler ve üniversite öğrencilerinin sıkıntıları masaya yatırıldı.

Bilim Kurulu'nda parçalı bir yapı var:

Gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitim yapılıyor. Yüz yüze eğitim yapılabilir mi, neden yapılmıyor? Çocuk dışarıda olmasa bile babası zaten çalışıyor. Belediyeye, fabrikaya gidip geliyor. Bu çocuğun doğrudan doğruya okula başlatmanın potansiyel tehlikesi ne bilmiyorum. Bu konuda Bilim Kurulu keşke masaya yatırıp kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapabilse. Maalesef orada da parçalı bir yapı var. Her kafadan ses çıkıyor, bir sözcüsü yok. Kamuoyuna açıklamaların Bilim Kurulu tarafından yapılması lazım. Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda siyasal iktidarın politika belirlemesi lazım ama hiçbiri geçerli değil.

Mekanik bir eğitim ne kadar yararlı:

Geçen bir grup öğretmenle bir aradayız. 'Televizyondaki eğitim eğitim değil ki. Biz sınıfta espri yaparız, öğrenci ne dediğimizi anlar, sınıftaki atmosfer eğitimin bir parçasıdır. Herhangi bir öğrenciyle tartışma şansınız yok.' Dolayısıyla mekanik bir eğitim ne kadar yararlı olur? Belki burada ders verecek öğretmenlerin özel eğitilmesi lazım.

Dört ayda arzu ettikleri kadar sınıf yapardık:

Özel okullarda yüz yüze eğitim başladı. Bence hiçbir sakıncası yok. Zaten sınıf mevcutları, yüz yüze eğitim vermeye müsait.

O yüzden yüz yüze eğitim son derece önemli.

Beceri kazandıran eğitimlerin yüz yüze olması gerekli. Elinde tornavida olmadan usta olmak mümkün değil. Bugün tıp fakültesi son sınıf ögrencileri, pandemi dolayısıyla bütün hastanelerde görev yapıyorlar. O yüzden yüz yüze eğitim son derece önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın farkında olduğunu sanmıyorum

Memurlar.Net
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