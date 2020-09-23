Bursa'da DEAŞ operasyonu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
|23 Eylül 2020 09:17
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İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon başlattı.
Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden Deydinler Mahallesi'nde bazı noktalarda önlem alan ekipler, söz konusu adreslerde arama yaptı.
Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
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