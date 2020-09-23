Nedim Şener: FETÖ'cüler ABD'deki tecavüz skandalının üstünü örttü

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 'FETÖ'cüler Amerika'daki tecavüz skandalını nasıl örttüler?' başlıklı bugünkü yazısında örgütün 4 ayrı gruba bölündüğünü ve birbirleriyle çatışma halinde olduklarını yazdı.

Şener, "FETÖ'cü Haldun Çetinkanat, uzun süre Denizli'de Özel Mediklinik Hastanesi'nde çalışan bir uzman doktordu. FETÖ elebaşına en yakın isimlerden olan İsmail Büyükçelebi aracılığıyla Amerika'ya firar etti. Çetinkanat, FETÖ yönetiminin özel önem verdiği isimlerden birisiydi. Bu kişinin ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmasına rağmen Amerika'da 'Hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.Tedavi adı altında yalnız tecavüz değil, aynı zamanda 30 kadına da muayene sırasında cinsel tacizde bulundu. Başta İsmail Büyükçelebi, Mustafa Fidan, Gürkan Vural olmak üzere referanslarını Twitter üzerinden iptal etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Şener ayrıca, yazısında şunları kaydetti:

"Ayrıca FETÖ cinsel taciz olaylarının örgüt içerisinde duyulmaya başlanmasıyla böyle bir doktorla ilgilerinin olmadığını sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı. Oysa tecavüzcü Çetinkanat'ın Pensilvanya'daki örgüt yönetimi ile ilişkilerini en iyi FETÖ üyeleri biliyor. Ancak daha önce de bir cümle ile değindim, FETÖ elebaşının ölümü sonrası liderlik mücadelesine şimdiden giren gruplar bu olayı kullanacak. Dolayısıyla daha fazlasını da öğreneceğiz.

İlginç olan ise açtığı okullarla Amerikan hazinesini dolandıran FETÖ'nün sahtekarlıklarına göz yuman Amerikan Adalet Bakanlığı ile FBI gibi kuruluşların, 7 kadına tecavüz ve 30 kadına taciz gibi büyük bir skandala sessiz kalması."