1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nedim Şener: FETÖ'cüler ABD'deki tecavüz skandalının üstünü örttü

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "FETÖ içinde şimdiden dört grup oluştu ve değişik olayları birbirlerinin yıpratmak için kullanıyor. Tıpkı yolsuzluk olaylarını ihbar etmeleri gibi bu olayda da birbirlerini ele veriyorlar" dedi. Şener, ABD'de yaşanan tecavüz skandalı yaşandığını ve üstünün örtüldüğünü öne sürdü.
 23 Eylül 2020 09:23
Yazdır
Nedim Şener: FETÖ'cüler ABD'deki tecavüz skandalının üstünü örttü

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 'FETÖ'cüler Amerika'daki tecavüz skandalını nasıl örttüler?' başlıklı bugünkü yazısında örgütün 4 ayrı gruba bölündüğünü ve birbirleriyle çatışma halinde olduklarını yazdı.

Şener, "FETÖ'cü Haldun Çetinkanat, uzun süre Denizli'de Özel Mediklinik Hastanesi'nde çalışan bir uzman doktordu. FETÖ elebaşına en yakın isimlerden olan İsmail Büyükçelebi aracılığıyla Amerika'ya firar etti. Çetinkanat, FETÖ yönetiminin özel önem verdiği isimlerden birisiydi. Bu kişinin ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmasına rağmen Amerika'da 'Hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.Tedavi adı altında yalnız tecavüz değil, aynı zamanda 30 kadına da muayene sırasında cinsel tacizde bulundu. Başta İsmail Büyükçelebi, Mustafa Fidan, Gürkan Vural olmak üzere referanslarını Twitter üzerinden iptal etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Şener ayrıca, yazısında şunları kaydetti:

"Ayrıca FETÖ cinsel taciz olaylarının örgüt içerisinde duyulmaya başlanmasıyla böyle bir doktorla ilgilerinin olmadığını sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı. Oysa tecavüzcü Çetinkanat'ın Pensilvanya'daki örgüt yönetimi ile ilişkilerini en iyi FETÖ üyeleri biliyor. Ancak daha önce de bir cümle ile değindim, FETÖ elebaşının ölümü sonrası liderlik mücadelesine şimdiden giren gruplar bu olayı kullanacak. Dolayısıyla daha fazlasını da öğreneceğiz.

İlginç olan ise açtığı okullarla Amerikan hazinesini dolandıran FETÖ'nün sahtekarlıklarına göz yuman Amerikan Adalet Bakanlığı ile FBI gibi kuruluşların, 7 kadına tecavüz ve 30 kadına taciz gibi büyük bir skandala sessiz kalması."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu: Uzaktan değil, yüz yüze eğitim yapılmalı!
23 Eylül 2020 09:15		 CHP'li Belediye Başkanı, maskesiz kağıt oynarken görüntülendi
23 Eylül 2020 09:03
Türkiye'den kaçırılan 1800 yıllık kefaret yazıtı ülkeye getirildi
23 Eylül 2020 09:00		 AK Parti'de her 4 başkandan 3'ü değişecek
23 Eylül 2020 08:48
AK Partili belediyeler öğrencilere tablet dağıtacak
23 Eylül 2020 07:35		 Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
23 Eylül 2020 07:15
Bakan Koca, şiddete maruz kalan sağlıkçıları ziyaret etti
23 Eylül 2020 04:44		 23 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Eylül 2020 00:04
Bakan Selçuk'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür mesajı
22 Eylül 2020 23:24		 Erdoğan'ın eleştirileri İsrail'i rahatsız etti! Salonu terk etti
22 Eylül 2020 23:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Adana'da baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı10:12 - 'Teknofest geçen yıla göre daha büyük katılımlı olacak'10:02 - Vekaleten ödemelerde, asilde aranan şartlara sahip olmaktan ne anlaşılmalıdır?10:02 - Altın fiyatları neden düşüyor?09:59 - Tarım ve Orman Bakanlığından su kayıplarına takip09:51 - Bacanağı ve baldızını öldürdü, polise, 'Mermi attığım adam sağ kalmaz' dedi
09:50 - Yavuz Bingöl: yandaşlık kötü bir şey değil09:48 - Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti09:35 - Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi09:34 - Güne başlarken döviz fiyatları09:32 - Mütercimler'in 'imam hatip' sözleri hakkında iddianame hazırlandı09:29 - HES kodu geçim kaynağı oldu
09:27 - Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi09:23 - Nedim Şener: FETÖ'cüler ABD'deki tecavüz skandalının üstünü örttü09:17 - Bursa'da DEAŞ operasyonu09:15 - Kılıçdaroğlu: Uzaktan değil, yüz yüze eğitim yapılmalı!09:12 - DSÖ: Aşı güvenli değilse onaylamayacağız!
09:10 - Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası yedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Altın fiyatları neden düşüyor?
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
İkinci baro bugün kuruluyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akbük plajı 1
Burak Yılmaz 2
Memurlar.Net 1
yavuz bingöl 1
gram altın 2
1500 kişilik düğün yapan AK Parti vekil 3
Maske cezası ödemeyene işlem yok 3
WhatsApp 5
aykutelmas 2
taylan antalyalı 2
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam