Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|23 Eylül 2020 09:34
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa güne yükselişle başladı
23 Eylül 2020 10:14
|Altın fiyatları neden düşüyor?
23 Eylül 2020 10:02
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
22 Eylül 2020 18:21
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
22 Eylül 2020 17:52
|Dolardan yeni rekor: 7,65 TL
22 Eylül 2020 17:50
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
21 Eylül 2020 18:23
|Çeyrek altın 760 TL'ye geriledi
21 Eylül 2020 17:24
|Dolar günü yeni rekorla kapattı: 7,62 TL
21 Eylül 2020 17:18
|Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
20 Eylül 2020 13:48
|Altın arttı, gümüş düğün etti
19 Eylül 2020 18:25