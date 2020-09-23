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Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi

Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer P., İlahiyat Fakültesi Dekanlığı dönemde, 28 adayı eleyip oğlu Halit Ziya P.'i fakültesine araştırma görevlisi olarak aldı. savcı hazırladığı iddianamede, Rektör P'nin, "görevini kötüye kullanmaktan dolayı" yargılanması ve görevden el çektirilmesini istedi
 23 Eylül 2020 09:35
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Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi

Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer P., İlahiyat Fakültesi Dekanlığı dönemde, 28 adayı eleyip oğlu Halit Ziya P.'i fakültesine araştırma görevlisi olarak aldı.

Rektör P. hakkında açılan soruşturmada Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamlandı. 5 Haziran 2020 tarihli iddianamede, Rektör P'nin oğlunu işe aldırmak için nasıl bir yol izlediği tek tek anlatıldı. Rektör P'nin, "görevini kötüye kullanmaktan dolayı" yargılanması ve görevden el çektirilmesini istedi. Ayrıca, jüri üyelerinin de yargılanması talep edildi.

İddianameye yansıyan torpil şöyle gelişti:

12'NCİ SIRAYA ÇEKİLDİ

- Belgeler arasında kendi oğlunun belgelerinin de olmasına karşın görevine devam ederek, Fakülte Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi gereken Ön Değerlendirme Komisyonu ve Sınav Jüri üyelerini kendisi belirledi.

- Rektörün oğlu Halit Ziya P.'in başvuru dilekçesinde el ile "Van" yazıldı ancak başvuru süresinde İlahiyat Fakültesi Sekreterliği'ne verdiği dilekçede il/ilçe adına rastlanmadı. Dilekçesine il/ilçe adı yazmayan başka bir aday ise doğrudan elendi.

- Sınava girmeye hak kazanan 20 kişilik Ön Değerlendirme Tablosu'nda, puanlarına göre 30'uncu sırada olması gereken oğlu P., 12'nci sırada gösterildi.

- Prof. Dr. Pakiş, daha ön değerlendirme yapılmadan önce sınava başvuran adayların bütün belgelerini gördü.

- Sınava katılacak adayların ön değerlendirmeleri Ömer P'nin odasında yapıldı.

- Taraf olduğu bir konuda görüş beyan etti.

- Sınav jüri üyelerini doğrudan ya da dolaylı olarak baskı altında tuttu.

Ali Ekber ERTÜRK
Sözcü
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