Yavuz Bingöl: yandaşlık kötü bir şey değil

Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, TV100'de yayınlanan Nokta programında Okan Bayülgen'in konuğu oldu.

Yandaş eleştirilerine cevap veren Bingöl, CHP'li bir belediyenin kendisinden yardım istediğini de söyledi.

"YANDAŞLIK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

"Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta.

"BU ÜLKENİN SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUM"

Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim.

"HAKKIM ÖDENMEZ"

Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım.

"BENDEN YARDIM İSTEDİLER"

CHP'li bir belediye, İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi." ifadelerini kullandı.