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Tarım ve Orman Bakanlığından su kayıplarına takip

Su ve kanalizasyon idareleri ile belediyeler, yeni ve revize projelerde tasarım aşamasından itibaren İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak
 23 Eylül 2020 09:59
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Tarım ve Orman Bakanlığından su kayıplarına takip

İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne yönelik olarak bazı düzenlemelere gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için alınması gereken tedbirler düzenlendi.

Buna göre, abonelerin kimlik, adres, abone türü (mesken, ticari ve benzeri), iletişim, sayaç numarası, sayaç markası, sayaç çapı, sayaç boyu, sayaç damga tarihi, sayaç ölçüm aralığı, sayaç endeksi, sayaç çalışma prensibi ve sayaç çarpanı mutlaka kayıt altına alınacak, mevcut kayıtlarda ise güncelleme yapılacak. Adres kayıtları ulusal adres veri tabanındaki parametrelere uygun olarak tutulacak.

Su ve kanalizasyon idareleri ile belediyeler, su kayıpları yıllık raporları ve envanter formlarını her yıl için, takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderecek. Su kayıpları yıllık raporları ve envanter formları, büyükşehir belediyelerinde coğrafi konum olarak birleşmiş ilçe belediyeleri hariç her ilçe için ayrı formlar halinde iletilecek.

İçme suyu temin ve dağıtım sistemleri projeleri için görüş alınması konusunda tebliğe yeni bölüm de eklendi.

Bu kapsamda idareler, yeni ve revize projelerde tasarım aşamasından itibaren tebliğin hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak, 10 bin kişi ve üzeri proje nüfusu için yapılacak olan yeni projelerle 500 ve üzeri bağlantı sayısına sahip revize projeler için Bakanlığın görüşünü alacak.
Anadolu Ajansı
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