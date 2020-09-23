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Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın ve gümüş fiyatları, dolardaki yükselişin sürmesinin olumsuz etkisi ile sert bir kayıp yaşadı. Gram altın 464 liradan işlem görüyor
 23 Eylül 2020 10:02
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Altın ve gümüş fiyatları, dolardaki yükselişin sürmesinin olumsuz etkisi ile sert bir kayıp yaşadı. Gram altın 464 liradan işlem görüyor

Altının ons fiyatı bugün de değer kaybetti. Şu sıralar ons fiyatı 1880 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini Fed Başkanı Jerome Powell ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans'tan gelen ekonomi ve faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelere çevirmeleri ile birlikte altı haftanın en düşük seviyesine indi. Gümüş ise kayıplarını yüzde 3'ün üzerine çıkardı.

Powell Salı günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin koronavirüs pandemisinden tam bir toparlanmaya geçebilmesi için önünde uzun bir yol olduğunu ve ilave desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Powell ayrıca Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Seçilmiş Altkomisyonu'nda merkez bankasının virüs konusunda attığı adımları değerlendirecek.

Diğer taraftan, Evans Fed'in faiz konusundaki yeni yönlendirmesinin, enflasyon zamanla ortalama yüzde 2 seviyesine gelmeden önce bir sıkılaştırmaya gitmesini imkansız hale getirmediğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Bloomberg'in dolar göstergesi Salı günü yeni gün içi zirvelerine ulaştı.

Spot altın yüzde 1.3 düşerek ons başına 1,874.58 dolar ile 12 Ağustos'tan beri en düşük seviyesini gördükten sonra Londra saati ile 07:20'de 1,878.40 dolara geldi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 3.5 düşüşle ons başına 23.5443 dolara gerilerken, platin yüzde 0.4 ve paladyum yüzde 0.3 değer yitirdi.

AxiCorp küresel baş piyasa stratejisti Stephen Innes, "Altın güçlü dolardan darbe alıyor," dedi ve "Fiyatlar 1,880 dolara yaklaştıkça pozisyonların azalmasından dolayı altın sıkı bir zorlukla karşılaşacak. Bu seviyenin altına bakmayın, sert bir düşüş olabilir" değerlendirmesinde bulundu

Kaynak: Blomberg HT
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