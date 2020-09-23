1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Adana'da, alacak meselesi gerekçesiyle baba ile iki çocuğunu rehin tuttuğu iddia edilen iki zanlı tutuklandı.
 23 Eylül 2020 10:13
+Aa- Yazdır
Baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Bilal Ş. (36), eşi Songül Ş'nin (33) kuzeni Ali B'den (35) 7 bin 150 lira borç aldı.

Bir süre sonra Ali B, verdiği parayı yüksek faizle Bilal ve Songül Ş. çiftinden istedi.

Ali B, istediği parayı ödeyemeyen çiftin çocukları Ç.Ş. (6) ve H.Ş'yi (8) merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kandırıp yakındaki evine götürdü.

Saçlarını kestiği Ç.Ş'yi kolundan, ağabeyi H.Ş'yi de boynundan ve kolundan plastik kelepçeyle evinin pencere demirine bağlayan Ali B, cep telefonuyla fotoğraflarını çekip çifte gönderdikten sonra çocukları serbest bıraktı.

İstediği parayı alamayan Ali B, Bilal Ş'yi de zorla evine götürüp rehin tuttu.

Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenleyerek Bilal Ş'yi kurtardı, zanlı Ali B. ile olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Erdal A'yı (47) yakaladı.

- Zanlılar tutuklandı

Bilal Ş, polis merkezinin çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, eşinin kuzeni Ali B'den 7 bin 150 lira borç aldığını belirterek, "Kendisi daha sonra 7 bin 150 lira borcuma karşılık 13 bin liralık senet imzalamamı istedi. Ben de bunu kabul etmedim. Ardından farklı günlerde 17 bin liralık ve 27 bin liralık senetler imzalatmak istedi. Ben bunu da kabul etmedim. Bunun üzerine kredi kullanmaya zorladı. Ben bunu da kabul etmedim." ifadesini kullandı.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı
23 Eylül 2020 11:47		 Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı
23 Eylül 2020 11:46
Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı
23 Eylül 2020 11:36		 Kadıköy'de ambulans kaza yaptı: 4 sağlıkçı yaralandı
23 Eylül 2020 10:15
Bacanağı ve baldızını öldürdü, polise, 'Mermi attığım adam sağ kalmaz' dedi
23 Eylül 2020 09:51		 Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
23 Eylül 2020 09:48
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
23 Eylül 2020 09:04		 'Okuma yazma biliyor, uyarı levhaları okumadığından kusurlu'
23 Eylül 2020 09:01
Zarar edip borsada uçanlar inceleniyor
23 Eylül 2020 08:32		 Dilenciden zabıtaya 'korona'lı tehdit
23 Eylül 2020 08:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı12:03 - Bolu Dağı ulaşıma kapandı11:52 - AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu11:47 - Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı11:46 - Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı11:45 - Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor
11:42 - Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor11:40 - Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı11:36 - Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı11:34 - Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü11:31 - Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasına devam edildi11:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
11:29 - Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek11:27 - Sahte bal üretenlere ağır cezalar yolda11:26 - Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz11:25 - Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz11:18 - İyi Parti'de kongre sancısı... 18 vekil toplantı yaptı
11:15 - 'Hastaneler dolu' iddialarına başhekim tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bae'den incirlik üssü çıkışı 3
mülkiyet 1
Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 6
salgın yönetilemiyor fırtına kapıda 3
hes kodu 2
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 12
ercan taner'le fatih altaylı'nın telefon numaralarını paylaşması 2
eba.gov.tr 4
Apokalipto 2
Terör örgütü YPG'ye güvence veren ülke 1
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam