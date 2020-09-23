1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadıköy'de ambulans kaza yaptı: 4 sağlıkçı yaralandı

Kadıköy'de ihbara giden ambulans, otomobille çarpıştıktan sonra yan yattı. Ambulanstaki 4 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
 23 Eylül 2020 10:15
+Aa- Yazdır
Kadıköy'de ambulans kaza yaptı: 4 sağlıkçı yaralandı

Kaza saat 07.45 sıralarında Kozyatağı'nda meydana geldi. Bir ihbara giden 34 BH 5409 plakalı ambulansla, Vedat Arslan'ın kullandığı 34 CFU 250 plakalı otomobil çarpıştı. Ambulans çarpışma sonrasında yan yattı.

Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliği aldı. Kazada ambulansta bulunan 4 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle kapanan cadde araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Vedat Arslan, "Arkadan vurunca yan yattı ambulans. İçinde hasta da olmadığı için ses de duyamadım. Sağlıkçılar yaralandı ama durumları hafif" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı
23 Eylül 2020 11:47		 Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı
23 Eylül 2020 11:46
Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı
23 Eylül 2020 11:36		 Baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
23 Eylül 2020 10:13
Bacanağı ve baldızını öldürdü, polise, 'Mermi attığım adam sağ kalmaz' dedi
23 Eylül 2020 09:51		 Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
23 Eylül 2020 09:48
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
23 Eylül 2020 09:04		 'Okuma yazma biliyor, uyarı levhaları okumadığından kusurlu'
23 Eylül 2020 09:01
Zarar edip borsada uçanlar inceleniyor
23 Eylül 2020 08:32		 Dilenciden zabıtaya 'korona'lı tehdit
23 Eylül 2020 08:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı12:03 - Bolu Dağı ulaşıma kapandı11:52 - AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu11:47 - Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı11:46 - Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı11:45 - Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor
11:42 - Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor11:40 - Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı11:36 - Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı11:34 - Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü11:31 - Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasına devam edildi11:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
11:29 - Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek11:27 - Sahte bal üretenlere ağır cezalar yolda11:26 - Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz11:25 - Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz11:18 - İyi Parti'de kongre sancısı... 18 vekil toplantı yaptı
11:15 - 'Hastaneler dolu' iddialarına başhekim tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selman öğüt'ün kemalizme virüs demesi 1
2 bin selefi derneği iç savaşa hazırlanıyor 2
Kıdem tazminatı 1
çanakkale 1915 köprüsü'ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi 3
21.09.2020 rıdvan dilmen'in yapacağı konuşma 1
salgın yönetilemiyor fırtına kapıda 3
karanfiller ve domates suyu 1
yusuf demir 3
15 dk farkla şehit sayılmaması 2
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 12
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam