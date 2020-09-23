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Cem Yılmaz esprili gönderme: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında yaptığı "Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret" açıklamasıyla sosyal medyayı salladı.
 23 Eylül 2020 10:29
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Haber Global'da Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Merak edilenleri tek tek anlatan Yılmaz esprileriyle geceye damga vurdu.

"ACUN AŞIYI BULDU"

Esprili bir dille corona virüs aşısını Acun Ilıcalı'nın bulduğunu söyleyen Yılmaz, "Acun aşıyı buldu. Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu? Bence bekliyordu. Sizi temin ederim ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar " ifadelerini kullandı.

"ERŞAN KUNERİ DİZİSİ DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK"

Erşan Kuneri dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını açıklayan Cem Yılmaz, "Benim anlaşmam belli bir proje üzerine. Globallerle mücadele edebilecek bir iki tane dijital platform var. Onların yaptıklarını desteklemek lazım. Benim bir projem var. Ben bir hızlı bir dizi projesi yapmak istiyorum." dedi.

"TEK MALZEMEM KOMİK OLMAK DEĞİLDİ"

Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' ile ilgili, "Benim maceram başladığı zaman tek malzemem komik olmak değildi. Bu hikayelerin çoğu eskiden beri biriktirdiğim şeylerdi" dedi. Yılmaz, "Kasedi biraz geri sarmak istiyorum. Benim maceram başladığı zaman benim tek malzemem komik olmak değildi. Bu hikayelerin çoğu eskiden beri biriktirdiğim şeylerdi." açıklamasını yaptı.

CEM YILMAZ'IN BİR USTASI VAR MI?

"Benim yaptığım meslek itibarıyla ben ne yazık ki bu mesleğin ustalarıyla beraber vakit geçiremedik. İzleyip zihninde bu işi yapıp yapmamak olmasa dahi bir mizahi bakış, bir öykü anlatmadaki tatlılık, bir perfomansı izlerken oradan öğrenilen şeyler anlamında, Nejat Uygur, Şener Şen gibi isimleri sayabilirim. Benim çocukluğumdan beri beni etkileyen insanlar benim ustamdır." dedi.
Memurlar.Net
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