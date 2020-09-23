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Gram altın 465 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını 3.110 liradan satılıyor
 23 Eylül 2020 10:37
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Gram altın 465 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 464,8 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 468,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 464,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşırken, şu dakikalarda yüzde 1 değer kaybıyla 1.882 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk algısına yön verdiğini belirterek, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumu ve ABD ile Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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