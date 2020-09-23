İstanbul'da kamu kurumlarında HES kodu uygulaması başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.
|23 Eylül 2020 10:48
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Türkiye'de corona virüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
Yeni normal dönemde corona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu bugün itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.
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