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Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı
 23 Eylül 2020 10:55
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Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı

IKBY Temyiz Mahkemesi, Erbil 2. Ceza Mahkemesinin Türk diplomat Osman Köse ve 2 ırak vatandaşının şehit edilmesi olayında faili olan 2 kişi hakkında verilen idam kararını onayladı.
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