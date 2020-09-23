Bill Gates pandeminin ne zaman biteceği konusunda tahminini paylaştı
|23 Eylül 2020 11:01
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Fox News Sunday'e konuşan Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi.
Corona virüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında.
Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı"
Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti.
Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.
20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.
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