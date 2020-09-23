1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da hava sıcaklıkları gece 4 dereceye kadar düştü.
 23 Eylül 2020 11:07
+Aa- Yazdır
Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın gün içerisinde mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 9, Iğdır'da 13, Erzincan'da 14 derece olarak kaydedildi.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 31, Ağrı'da 26, Kars ve Iğdır'da 25, Erzurum'da 23, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınav faaliyet takvimi belirlendi
23 Eylül 2020 12:08		 Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı
23 Eylül 2020 12:05
'Hastaneler dolu' iddialarına başhekim tepki gösterdi
23 Eylül 2020 11:15		 Karantina yurtlarında gönüllü kalan da var karantinadan kaçan da
23 Eylül 2020 11:14
İstanbul'da kamu kurumlarında HES kodu uygulaması başladı
23 Eylül 2020 10:48		 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesine vatandaşlardan tam not
23 Eylül 2020 10:15
'Teknofest geçen yıla göre daha büyük katılımlı olacak'
23 Eylül 2020 10:12		 Tarım ve Orman Bakanlığından su kayıplarına takip
23 Eylül 2020 09:59
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
23 Eylül 2020 09:27		 Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası yedi
23 Eylül 2020 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı12:03 - Bolu Dağı ulaşıma kapandı11:52 - AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu11:47 - Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı11:46 - Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı11:45 - Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor
11:42 - Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor11:40 - Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı11:36 - Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı11:34 - Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü11:31 - Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasına devam edildi11:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
11:29 - Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek11:27 - Sahte bal üretenlere ağır cezalar yolda11:26 - Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz11:25 - Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz11:18 - İyi Parti'de kongre sancısı... 18 vekil toplantı yaptı
11:15 - 'Hastaneler dolu' iddialarına başhekim tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su bükücü 1
Hali sabıka irca 2
lapara 1
apollon tapınağı 1
Kıdem tazminatı 1
alexander sorloth 1
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 12
Apokalipto 2
üniversitenin 1 günde sınav sonucunu değiştirmesi 3
almanya'nın 800 bin öğretmene dizüstü bilgisayar dağıtması 3
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam