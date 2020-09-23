Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın gün içerisinde mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 9, Iğdır'da 13, Erzincan'da 14 derece olarak kaydedildi.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 31, Ağrı'da 26, Kars ve Iğdır'da 25, Erzurum'da 23, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.