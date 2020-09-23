1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cü polis, yurt dışına kaçmak istemeyen eşine 'tatile gidiyoruz' demiş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan kadın, yurt dışına kaçmak için eski polis olan eşinin kendisine baskı yaptığını öne sürdü
 23 Eylül 2020 11:09
+Aa- Yazdır
FETÖ'cü polis, yurt dışına kaçmak istemeyen eşine 'tatile gidiyoruz' demiş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü kadın, eski polis olan eşinin baskısıyla yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını anlattı.

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis K.E.T. 7 yıl 6 ay, eşi A.Ç.T. de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çift, tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Bir süre sonra Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan FETÖ hükümlüsü çiftin, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmalarına karar verildi.

A.Ç.T, mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinde eşinin kendisine yurt dışına kaçmak için baskı yaptığını öne sürdü.

Dilekçesinde, soruşturma sürecinde de K.E.T'nin yurt dışına kaçma teklifinde bulunduğunu belirten A.Ç.T, "Eşimi cezaevinde ziyarete gittiğimde bana sürekli yurt dışına çıkmamız gerektiğini söylüyordu. Üzerimde sürekli FETÖ soruşturmalarını kastederek, 'bu cezalar yatmakla bitmez, sıra sana da gelecek' diyerek baskı kuruyordu." ifadesini kullandı.

A.Ç.T. dilekçesinde, eşinin kaçma teklifini reddettiğini bildirerek, şunları anlattı:

"Kendisi tahliye olduktan sonra başka bir suç yönünden açık cezaevine geçmişti. İzinli olarak eve geldiğinde devamlı yurt dışına çıkmamız için bana baskı yapıyordu. Eşimle izne geldiği süreçte Ankara'ya gittik. Buradan da Bursa'ya geçtik. Eşim bana Çanakkale'de bir tatil ayarladığını ve kıyafetlerimizi hazırlamam gerektiğini belirterek 'tatile gidiyoruz' dedi. Çanakkale'de deniz kenarında bir yere yerleştik. Birkaç gün burada kaldıktan sonra eşim bizi bir teknenin olduğu yere götürdü. Artık yurt dışına gideceğimizi anladım. Bunu kabul etmedim, eşimle kavga etmeye başladık. Bana, bizi yurt dışına götürecek adamlara para verdiğini ve kesinlikle gitmemiz gerektiğini söyledi. Yaptığı ağır baskılar sonucu tekneye bindim. Daha sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yurt dışına kaçarken yakalandık."

- Hükümlü çiftçin dosyası istinafta

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 18 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisinden ikisi örgüt üyeliğinden, 11'i yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişiminden tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasındaki K.E.T. ve eşi A.Ç.T. hakkında da FETÖ/PDY üyeliğinden işlem yapıldığı tespit edilmişti.

Adana'daki FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski polis K.E.T. 7 yıl 6 ay, eşi A.Ç.T. de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınan çift, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

FETÖ üyeliğinden hükümlü çiftin karara bağlanan dosyası, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde inceleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasına devam edildi
23 Eylül 2020 11:31		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
23 Eylül 2020 11:30
Avukat yapılanmasından 39 şüpheliden 6'sı tutuklandı
23 Eylül 2020 10:27		 Bursa'da DEAŞ operasyonu
23 Eylül 2020 09:17
Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
23 Eylül 2020 09:05		 FETÖ'den gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
22 Eylül 2020 20:06
Konya'da yakalanan 'mahrem imam' tutuklandı
22 Eylül 2020 18:03		 Jandarmanın sıkı takibi sonucu 2 kadın terörist sağ ele geçirildi
22 Eylül 2020 18:00
FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa hapis cezası
22 Eylül 2020 16:54		 Kayseri'de FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
22 Eylül 2020 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı12:03 - Bolu Dağı ulaşıma kapandı11:52 - AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu11:47 - Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı11:46 - Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı11:45 - Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor
11:42 - Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor11:40 - Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı11:36 - Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı11:34 - Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü11:31 - Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasına devam edildi11:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
11:29 - Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek11:27 - Sahte bal üretenlere ağır cezalar yolda11:26 - Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz11:25 - Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz11:18 - İyi Parti'de kongre sancısı... 18 vekil toplantı yaptı
11:15 - 'Hastaneler dolu' iddialarına başhekim tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deli dudu 1
masterchef 2
Layihalar teatisi 1
27.09.2020 konyaspor vs beşiktaş maçı 1
papanın katırı 3
bae'den incirlik üssü çıkışı 3
hava yastıklı emniyet kemeri 1
karanfiller ve domates suyu 1
coronavirüs bilim kurulu üyesinin coronaya yakalanması 2
soyup soğana çevirmek 2
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam