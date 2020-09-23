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Karantina yurtlarında gönüllü kalan da var karantinadan kaçan da

Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurulan "çat kapı timi", karantinaya uymayanları tek tek yakalayıp yurtlara yerleştiriyor
 23 Eylül 2020 11:14
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Karantina yurtlarında gönüllü kalan da var karantinadan kaçan da

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev karantinasına uymayanlar, Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili yetkililerce kurulan "çat kapı timi" ile tek tek yakalanıp yurtlara yerleştiriliyor.

Kentte son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle kurulan tim sayesinde, özellikle evde karantinada ve izolasyonda bulunması gerekenlere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.

Sokak sokak, kapı kapı dolaşıp karantina kuralına uymayanları tespit edip yurda yerleştiren ekipler, evde izolasyondaki kişilerin de ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini yapıyor.

Aziziye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alına kişiler arasında, çarşıda pazarda gezerken yakayı ele veren de var, alışveriş yaparken veya ailesiyle pikniğe giderken yakalanan da.

- Karantina yurduna gönüllü yerleştiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla yurt dışından getirilenlerin de kaldığı karantina yurdunda, sadece tedbirlere uymadığı için yakalanan kişiler değil, ailesine Kovid-19'u bulaştırmamak için gönüllü olarak yerleşenler de bulunuyor.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için gönüllü olarak yurtta karantinada kalan sağlık personeli R.T, AA muhabirine, koronavirüsü evde ailesine bulaştırmamak için yurda geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Test sonuçları pozitif çıkınca, ne yapacağımı bilemedim çünkü eve gitsem aileme bulaştırırım. Yetkileri arayarak buraya gelmek istediğimi söyledim. Benim gibi burada karantinada olup ve gönüllü kendini karantinaya aldıranlar da var. Bizim tek amacımız ailemize ve sevdiklerimize virüs bulaştırmamak. Ancak testi pozitif çıkan ve karantinada evde izole olmayanların da olduğunu biliyoruz. Ve onlara çağrım, evlerinden çıkmasınlar. Başkalarına bu virüsü bulaştıracaklarını bilsinler ve en azından sevdiklerini düşünsünler. Kendisini hasta hissedenler varsa onlar da en küçük bir belirtide hemen sağlık kuruluşlarından yardım alsınlar. Salgını başka türlü yenemeyiz. Tedbirleri elden bırakmamız lazım."

Otel konforundaki yurtta, sağlık ekipleri ve polis ekipleri 7/24 hazır bekletilirken, 11 temizlik görevlisi de hijyen için sık sık temizlik yapıyor.
Anadolu Ajansı
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