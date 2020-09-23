İkinci el online oto pazarında satışlar 1,5 milyona yaklaştı
|23 Eylül 2020 11:14
|+Aa- Yazdır
Söz konusu döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 olarak belirlendi.
Ağustosta, 2. el online pazarda araç fiyatları önceki aya göre yüzde 4,2 arttı
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ağustos ayı sonu itibarıyla satışlar 1,5 milyona yaklaşırken, ağustos ayında fiyatlar önceki aya kıyasla yüzde 4,2 yükseldi.A
A muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.
İlana çıkan araçların yüzde 73'ü satıldı
Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 306 bin 702 adet olarak gerçekleşti. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 73'ü satıldı.
Pazar lideri C segmenti oldu
Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 79 bin 353 adetlik satış ve yüzde 41,7 pay ile C segmenti oldu.
Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.
Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 24'ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49'unu 5-10 yaşındaki araçlar, yüzde 27'sini 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu. Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti. Ağustosta, 2. el online pazarda araç fiyatlarında önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TÜVTÜRK'ten 'randevu ücreti' taleplerine karşı uyarı
23 Eylül 2020 10:58
|Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
23 Eylül 2020 08:49
|Yerli otomobil TOGG'un başına İTÜ'lü mühendis geçti
21 Eylül 2020 12:29
|İkinci el araçta fiyat daha da artacak
21 Eylül 2020 10:13
|İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
21 Eylül 2020 07:20
|İkinci el pazarında hareket çok satış yok
20 Eylül 2020 15:11
|'ÖTV düzenlemesi alt segment araçlara talepleri arttırdı'
20 Eylül 2020 09:08
|Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor
18 Eylül 2020 23:29
|Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi
18 Eylül 2020 13:34
|İkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!
18 Eylül 2020 09:45