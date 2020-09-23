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İkinci el online oto pazarında satışlar 1,5 milyona yaklaştı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, Ocak-Ağustos 2020 döneminde, 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 24 yükseldi
 23 Eylül 2020 11:14
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İkinci el online oto pazarında satışlar 1,5 milyona yaklaştı

Söz konusu döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 olarak belirlendi.

Ağustosta, 2. el online pazarda araç fiyatları önceki aya göre yüzde 4,2 arttı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ağustos ayı sonu itibarıyla satışlar 1,5 milyona yaklaşırken, ağustos ayında fiyatlar önceki aya kıyasla yüzde 4,2 yükseldi.

A

A muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

İlana çıkan araçların yüzde 73'ü satıldı

Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 306 bin 702 adet olarak gerçekleşti. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 73'ü satıldı.

Pazar lideri C segmenti oldu

Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 79 bin 353 adetlik satış ve yüzde 41,7 pay ile C segmenti oldu.

Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 24'ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49'unu 5-10 yaşındaki araçlar, yüzde 27'sini 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu. Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti. Ağustosta, 2. el online pazarda araç fiyatlarında önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.
Anadolu Ajansı
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